Aztecas regresan con 6 medallas de los Juegos CONADE

Ya regresaron los Aztecas que ganaron seis medallas en los Juegos Nacionales CONADE 2022 de taekwondo, celebrados en Culiacán, Sinaloa; sumándose a la lista elite de la disciplina marcial de México.

Están de vuelta en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Valentina Romero, Miguel Ángel Hernández, Fernanda Hernández, Williams Córdova, Fernanda Briones y Elisa Martínez, luego de su participación en el torneo de la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), en la cual dejaron su corazón sobre el tatami a lo largo de tres días, para ser parte de lo más selecto del taekwondo de México pues enfrentaron a los siete mejores combatientes del país, cada uno con un estilo particular y alto nivel de dificultad, en el que los Aztecas se ajustaron para obtener los resultados alcanzados.

“Fue una experiencia de bastantes emociones porque ha sido una Olimpiada (llamada así en años pasados) en la que he sentido un gran nivel, donde pudimos ver nuestros puntos fuertes y errores. Me siento muy feliz por los resultados, pero aún no satisfecho ya que faltan logros en la universidad, porque la meta será CONADEIP (en octubre) y el CONDDE el siguiente año”, fueron las impresiones de Miguel Ángel Hernández, medallista de oro en peso middle.

A él se unen como ganadores Valentina Romero – oro en peso ligero; Williams Córdova – plata en bantham; Fernanda Hernández – plata en fly, Fernanda Briones – bronce en feather y Elisa Martínez – bronce en bantham; de quienes el entrenador de la Tribu Verde de taekwondo, Julio Álvarez, está muy contento porque le da un parámetro del trabajo realizado y la motivación para continuar los entrenamientos. “Somos la única institución que logró que sus alumnos estuvieran en el pódium y eso me da un margen de calificación de buena a muy buena, vamos por buen camino, aunque siempre hay algo lógicamente a mejorar”, amplificó.

De igual forma comentó haber platicado con cada uno sobre los aspectos positivos vistos en sus combates y de las cosas aún por mejorar, sobre todo en la parte estratégica pues se hizo un cambio de reglamento, el cual modifica los entrenamientos y las propuestas de pelea para el futuro, ocupación del coach Álvarez en este instante para llegar en el mejor punto a octubre – noviembre cuando se realice el Campeonato Nacional de la CONADEIP (Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas).

Para ello el entrenador del equipo representativo de la UDLAP tiene idealizado hacer algunos eventos de preparación, a fin de evaluar a los taekwondoínes Aztecas, medir su desempeño, saber cómo es el avance y un acercamiento al reglamento nuevo. En ellos se espera que los Guerreros Verdes medallistas de los Juegos Nacionales CONADE 2022 puedan tener acción y mantengan la motivación generada por ello.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

