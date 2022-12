Aztecas UDLAP estarán en el juego de estrellas de la ONEFA 

Tres Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), buscarán hacer historia para México al ser convocados al Tazón de estrellas de la ONEFA; un partido donde los mejores jugadores de la temporada 2022 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano se enfrentan a un seleccionado de Estados Unidos, el próximo sábado 10 de diciembre en el emparrillado de la Universidad Autónoma Chapingo.

Sin colores ni nombres institucionales solo el amor por ser mexicano unirá a Fernando Onorio, Gerardo Retana y Humberto Bengochea con otros 77 estudiantes-deportistas para afrontar un duelo binacional, denominado Tazón Azteca 2022. Un juego avecindado desde 1950 en el país, como una forma de reconocer el talento de los jugadores de la Liga Mayor y su esfuerzo puesto en cada partido de la temporada.

También puedes leer: Eden Hazard deja la selección de Bélgica tras eliminación en Qatar

Para este año se decidió que se jugará en Texcoco-Estado de México, específicamente en el emparrillado de la Universidad Autónoma Chapingo y que fueran elegidos tres integrantes de la Tribu Verde, “son excelentes jugadores que mostraron en el campo un gran nivel y también son grandes personas. Fernando Onorio ha hecho un gran trabajo tomando liderazgo para nosotros, Humberto Bengochea tiene la posibilidad de ser el mejor jugador defensivo del país y Gerardo Retana tiene el corazón muy grande, lo mostró en todos los partidos con su actitud y como atacó cada cosa que hizo”, expresó el entrenador en jefe de los Aztecas FBA, Robert Peay.

La tercia hoy se encuentra entrenando bajo las órdenes de Enrique Zárate (head coach de las Águilas Blancas) y mantienen la ideología de no representar a una institución sino a su país, frente a una plantilla de jugadores de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) división II y III en su mayoría, llamado ‘Texas All Stars / Air Raid Tour’; lo cual no incomoda en algo a los Aztecas pues saben cómo es jugar partidos importantes. “El coach de Estados Unidos es uno de los más famosos en el ataque aéreo ofensivo, entonces creo que ellos van a salir con cuatro o cinco receptores e intentar atacar a nuestra selección en el aire. Aun así, ellos (la tercia de la Tribu Verde) ya tienen experiencia y saldrán a mostrar quiénes son”, expresó Robert Peay.

Ahora solo falta que llegue el sábado 10 de diciembre para que todo aficionado incluyendo a la Nación Azteca viaje a Texcoco, para presenciar este tradicional partido de futbol americano estudiantil de México donde se espera al combinado tricolor imponerse al de barras y estrellas, siendo parte crucial en la mayoría de jugadas los tres integrantes de la Ola Verde.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos