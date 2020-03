Bad Bunny es el primer Artista del año de los Spotify Awards

El Auditorio Nacional se estremeció con la entrega de la primera edición de los Spotify Awards, en donde Bad Bunny fue el gran ganador de la noche al llevarse tres premios a casa, entre ellos, Artista Spotify del año.

Bajo la conducción de Danna Paola, Luisito Comunica y Ángela Aguilar, J Balvin comenzó el espectáculo al interpretar su nuevo sencillo doble “Morado” y “Rojo”, que hizo que miles de asistentes se pusieran a bailar, sorprendiendo con Black Eyed Peas como invitado.

Mientras, se entregaban algunos premios como el de Artista femenina con mayor incremento de fans, que se llevó Danna Paola, o el de Artista más escuchado, que fue para J Balvin.

Siguió la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, que interpretó sus temas, “No elegí conocerte” y “Altamente probable”.

Entre cápsulas de algunas entrevistas con los artistas invitados, se preparó el escenario para el siguiente show, que fue el de Karol G, quien cantó “La vida continuó” y “Tusa”. La cantante se llevó el premio a Artista más escuchada.

“Gracias, de verdad esto significa que hay un montón de gente escuchando mis canciones y ese es el propósito de los artistas, así que muchas gracias por perrear conmigo”, mencionó.

La noche tuvo actuaciones de Zoé, Reik, entre otros, pero fue Bad Bunny quien hizo que el recinto retumbara, especialmente cuando ganó Artista Spotify del año.

“Gracias por el cariño y apoyo; por ustedes hago lo que hago, gracias por tenerme aquí, por cumplir mi sueño, los quiero, los amo”.

La noche cerró con la presentación de Los Ángeles Azules que, acompañados de Belinda, interpretaron “Amor a primera vista” y “Cómo te voy a olvidar”.

Alfombra verde y combativa. Entre felicidad y los vestidos de gala, en la alfombra de los Spotify Awards se alzó el pañuelo verde y se usó un moño morado para apoyar el movimiento de mujeres.

“Creo que la violencia en nuestro país está muy fuerte, no sólo a las mujeres sino en general, hay una gran ola de violencia”, comentó María José, quien portaba un moño morado que ella misma hizo.

La actriz y cantante María León también aprovechó el momento para expresar: “Yo me sumo a este paro, con mucho gusto, con mucho amor; creo que (Un día sin mujeres) es un momento para meditar en casa, arreglar cosas”.

Artista Spotify del Año

(Artista más escuchado, más seguido, más compartido y agregado a playlists por usuarios mexicanos en 2019):

Bad Bunny (Ganador)

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Artista más escuchada:

Ariana Grande

Billie Eilish

Karol G (Ganadora)

Natti Natasha

Shakira



Artista más escuchado:

Anuel AA

Bad Bunny (Ganador)

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Vamo pa' la playa pa' curar el alma con @pedrocapo y la Canción Más Escuchada en los #SpotifyAwards pic.twitter.com/1r8RLsso3J — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) March 6, 2020

Canción más escuchada:

Callaíta – Bad Bunny, Tainy.

Calma Remix – Pedro Capó, Farruko. (Ganador)

Con Calma – Daddy Yankee, Snow.

Otro Trago – Sech, Darell.

Te vi – Piso 21, Micro Tdh.



Artista femenina con mayor incremento de fans*

Danna Paola (Ganadora)

María José

Ms Nina

Natalia Jiménez

Tones and I





Artista más compartido:

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin (Ganador)

José José

Luis Miguel



Artista más seguido:

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganadora)

Cartel de Santa

Ozuna

Paulo Londra

Artista Radar:

Junior H

LÚA

Nicki Nicole

Tomorrow X Together

Tones and I



Esta es la cara de dos ganadores de los #SpotifyAwards@BANDA_MS pic.twitter.com/d4RnUKVvzR — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) March 6, 2020

Artista más agregado a playlists:

Anuel AA

Bad Bunny (Ganador)

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna



Artista de México más escuchado en el mundo:

Alejandro Fernández

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Luis Miguel

Maná

Reik (Ganador)



Compositor de la canción más escuchada de Regional Mexicano:

A Través Del Vaso.- Grupo Arranke

El Color De Tus Ojos.- Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

En Peligro de Extinción.- La Adictiva Banda San José Mesillas

No Te Contaron Mal.- Christian Nodal (Ganador)

Pa’ Olvidarme De Ella.- Christian Nodal, Piso 21



Artista Regional Mexicano más escuchado

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganador)

Calibre 50

Christian Nodal

Joan Sebastian

La Arrolladora Banda El Limon De Rene Camacho



Artista de Hip Hop en Español más escuchado

Cartel De Santa (Ganador)

C-Kan

Gera MX

MC Davo

Santa Fe Klan



Compositor de la canción más escuchada

Callaíta.- Bad Bunny, Tainy

Calma Remix.- Farruko, Pedro Capo (Ganador)

Con Calma.- Daddy Yankee,Snow

Te Vi.- Micro tdh, Piso 21

Otro Trago.- Sech, Darell



Artista con más canciones en el Top 200

Bad Bunny

J Balvin

José José (Ganador)

Luis Miguel

Ozuna



Podcast con más horas de reproducción

El podcast de Alex Fernandez

La hora Feliz con Cojo Feliz y Tío Rober

Leyendas Legendarias

Martha Debayle

Se Regalan Dudas (Ganador)



Artista de México más escuchado en México

Alejandro Fernández

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Cartel De Santa

Luis Miguel (Ganador)

Reik



Artista de Banda más escuchado

Banda El Recodo

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganador)

Calibre 50

La Adictiva Banda San José de Mesillas

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho



Artista de EDM más escuchado

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix



Artista de EDM más escuchada

Ava Max

Daya

Ellie Goulding

Rita Ora (Ganadora)

Zara Larsson



Artista de KPOP más escuchado

BTS (Ganador)

EXO

GOT7

Monsta X

SUPER JUNIOR



Artista de KPOP más escuchada

BLACKPINK

(G)I-DLE

Mamamoo

Red Velvet

TWICE



Artista más escuchado en consolas

Bad Bunny

J Balvin

Paulo Londra

Ozuna

XXXTENTACION



Artista más escuchada en consolas

Anne-Marie

Billie Eilish

Cazzu

Clairo

Nicki Nicole (Ganadora)



Artista de Pop más escuchado

Alejandro Fernandez

Alejandro Sanz

Carlos Rivera

Luis Miguel

Morat



Artista de Pop más escuchada

Gloria Trevi

Ha*Ash (Ganadoras)

Mon Laferte

Natalia Lafourcade

Yuridia



Artista de Pop Urbano más escuchado

Camilo

Maluma (Ganador)

Manuel Turizo

Reik

Sebastian Yatra



Artista de Pop Urbano más escuchada

Becky G

KAROL G

Natti Natasha

Shakira

Thalia



Artista de Rock Contemporáneo más escuchado

Arctic Monkeys

Coldplay

Imagine Dragons (Ganadores)

Muse

Twenty One Pilot



Artista más escuchado por usuarios de 13 a 17 años

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Paulo Londra



Artista más escuchada por usuarios de 13 a 17 años

Ariana Grande

Becky G

Billie Eilish

Camila Cabello

KAROL G



Artista más escuchado por usuarios de 18 a 29 años

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna



Artista más escuchada por usuarios de 18 a 29 años

Ariana Grande

Becky G

Billie Eilish

KAROL G

Natti Natasha



Artista más escuchado por usuarios de 30 a 44 años

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Daddy Yankee

J Balvin

Luis Miguel



Artista más escuchada por usuarios de 30 a 44 años

Gloria Trevi

KAROL G

Natti Natasha

Shakira

Yuridia



Artista más escuchado por usuarios de más de 45 años

Alejandro Fernández

José José

Juan Gabriel

Los Ángeles Azules

Luis Miguel



Artista más escuchada por usuarios de más de 45 años

Gloria Trevi

Rocío Dúrcal

Shakira

Yuri

Yuridia



Artista más agregado a Playlists con temática LGBTQ+

Born This Way.- Lady Gaga

Girls / Girls / Boys.- Panic! At The Disco

Girls Like Girls.- Hayley Kiyoko

She Likes Girls.- Metro Station

The Village.- Wrabel



Podcast más compartido

DEMENTES

Entiende Tu Mente

Leyendas Legendarias

Martha Debayle

Se Regalan Dudas



Canción del verano

11 PM.- Maluma

Callaita.- Bad Bunny, Tainy

China.- Anuel AA, Daddy Yankee

La Canción.- J Balvin, Bad Bunny

Otro Trago.- Sech



Canción del domingo de bajón

Belleza De Cantina.- Cardenales De Nuevo León

El Amor No Fue Pa´ Mí (en vivo).- Grupo Firme

Mis Sentimientos.- Los Ángeles Azules

Mujeres Divinas.- Vicente Fernández

Nieves De Enero.- Chalino Sánchez



Canción de los lunes

Tusa.- Karol G

In My Blood.- Shawn Mendes

Destino o casualidad.- Melendi

Mi persona favorita.- Camila Cabello

Buttercup.- Jack Stauber

