Bad Bunny y Sam Smith se presentarán en los Grammys 2023

🇵🇷 ¡Puerto Rico está bien cabrón, ey! ¡Batería y reggaetón, ey, ey!



🔥 Bad Bunny (@sanbenito) is returning to the #GRAMMYs stage, you don't want to miss it!



Watch the Music's Biggest Night Feb 5 on @CBS & @paramountplus: https://t.co/hVoIWY2nXB pic.twitter.com/I7rFMd5gon