Balean a hombre en intento de asalto en Texmelucan

Un hombre fue herido de bala por unos sujetos que intentaron asaltarlo, en el municipio de San Martín Texmelucan.



La víctima transitaba este lunes por la colonia Los Dicios, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.



En ese momento, unos sujetos lo interceptaron para despojarlo de sus pertenencias.



Como no lo lograron, le dispararon al hombre y escaparon corriendo, lo cual presenciaron los transeúntes.



Por lo anterior, le dieron aviso al número de emergencias y auxilio del 911.



En consecuencia, unos paramédicos acudieron y atendieron al hombre, aunque no especificaron en qué parte tenía la herida de bala.



Posteriormente, los rescatistas lo llevaron a un hospital sin que su vida estuviera en riesgo.



Al lugar también acudieron los policías municipales, quienes no lograron localizar a los presuntos delincuentes.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

