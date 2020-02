Bancos no venderán cachitos para la rifa del avión presidencial

Por Redacción

Los bancos que operan en México descartaron este miércoles la posibilidad de adquirir boletos para la rifa del avión presidencial ya que su regulación lo prohíbe, destacó este miércoles Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En conferencia de prensa, el presidente de la ABM dijo que “la banca es una industria altamente regulada, por tal razón no se puede comprar cualquier activo en la banca, tienen que ser activos que sirvan al propósito en su autorización”.

Dijo que en el caso de que las instituciones bancarias distribuyan los boletos de la rifa, estos tendrían que ser electrónicos, sin embargo, no se tiene planes para ello hasta el momento.

“El comprar boletos de rifas no está dentro de las actividades aprobadas por la banca, en consiguiente no es una inversión que podamos resolver fácilmente y los bancos no vamos a invertir en esos activos”, señaló.

El pasado 7 de febrero el presidente López Obrador anunció la realización del sorteo del valor del costo del avión presidencial, sorteo a realizarse el próximo 15 de septiembre donde serán repartidos 100 premios de 20 millones de pesos. La venta de los cachitos iniciará el próximo 1 de marzo.

Con información de El Financiero.