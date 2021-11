Barbosa cancelará tren turístico Puebla-Cholula en 2022

Por Alejandra Olivera

El Tren Turístico Puebla-Cholula dejará de operar en 2022, adelantó el gobernador Miguel Barbosa Huerta al asegurar que fue una inversión equivocada y una obra mal planeada.

En conferencia de prensa, señaló que próximamente presentará la “desastrosa” realidad sobre uno de los proyectos emblemáticos del morenovallismo en el que se destinaron mil 113 millones de pesos.

Barbosa Huerta sentenció que para el siguiente año no hay ningún proyecto para el rescate del Tren Turístico, pues al Estado le cuesta mil 500 pesos trasladar a cada pasajero y hay otras necesidades en la entidad, por lo que económicamente no es viable que siga funcionando.

“No hay proyecto, no es dable, no es posible. Hay muchas necesidades como para seguir manteniendo en movimiento u asunto verdaderamente equivocado, mal planeado”, aseveró.

Por otra parte, el mandatario señaló que tampoco se ha logrado la instalación de una mezcalera en la Mixteca, pues la empresa interesada “se rajó”.

Explicó que la compañía quería que el Estado le proporcionara terrenos para crear un desarrollo turístico entorno a la destiladora, que la exentará de cualquier carga fiscal y le buscará socios.

“Nunca pudo concretarse nada, no sé qué tipo de visión tienen esos empresarios, no le hacen ningún favor al Estado, un inversionista arriesga y el Estado acompaña, aquí no somos un gobierno de ingenuos, nosotros no nos vamos a dejar robar”, acotó.

Sin embargo, dijo que buscarán otras opciones, pues insistió que el destilado del agave mezcalero en la Mixteca generaría desarrollo económico en la región.

En julio de 2020, el mandatario refirió que la empresa Tequila Don Ramón tenía interés de instalar una destiladora de mezcal en Puebla, la cual sería la más grande de América Latina, pues procesaría hasta 40 mil hectáreas del agave.

