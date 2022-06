Barbosa desconoce a Belmont como dirigente de Morena

El gobernador Miguel Barbosa Huerta desconoció a Aristóteles Belmont Cortés como dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla.

En conferencia de prensa, el mandatario consideró que los dichos de Belmont no tienen importancia, inclusive sentenció que “pronto se va a ir y no va a regresar“.

Esto luego de que Belmont opinó que no tenía nada de malo el acercamiento del senador Alejandro Armenta Mier con Jesús Morales Rodríguez y su padre Jesús Morales Flores, lo cual el jefe del Ejecutivo estatal consideró que denota su falta de contexto.

“Yo no conozco a Aristóteles Belmont, no sé si es dirigente o delegado, no lo sé. Él puede opinar de lo que quiera pero para mí su opinión no es de dirigente, no es de presidente”, expresó.

Cabe mencionar que Barbosa Huerta se ha pronunciado a favor de la renovación de la dirigencia estatal de Morena, pues señaló que hay una organización deficiente en el partido, lo cual debe cambiar antes del proceso electoral de 2024.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

