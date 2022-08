Barbosa encabeza ceremonia luctuosa a Carmen Serdán y Leona Vicario

Los privilegios no pueden seguir y la transformación en el ejercicio del poder no debe detenerse, aseveró el gobernador Miguel Barbosa Huerta al llamar a los poderes Legislativo y Judicial a no preservar los abusos y privilegios que hartan al pueblo.

Durante la ceremonia conmemorativa a los aniversarios luctuosos de Carmen Serdán Alatriste y Leona Vicario, resaltó que ambas mujeres formaron parte de “un pueblo alzado”, porque estaba cansado de los privilegios de las clases altas.

Reconoció que actualmente el pueblo también puede estar harto, por lo que su administración trabaja en dotar las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida en sociedad adecuada, con seguridad, justicia, educación, cultura, salud y bienestar.

Resaltó que en Puebla el Poder Ejecutivo está decidido a encabezar la transformación y dijo esperar que los demás poderes públicos hagan lo mismo y no sean preservadores de privilegios.

“Dos mujeres que fueron cabezas de la transformación de la realidad de su tiempo, hoy llamó a todos seguir encabezando la transformación y no ponernos de lado de la preservación del estado de cosas que aún se vive en nuestra sociedad”, expresó desde la Casa de los Hermanos Serdán.

Previamente, la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo fungió como oradora y refirió que Leona Vicario representó el cambio, la rebeldía y libertad que trascendió su tiempo, venciendo a los tiranos.

Aunque formaba parte de una familia acomodada, no se conformó con el papel que las tradicionales coloniales le pedían, pues tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir, lo que le permitió tener acceso a las ideas más innovadoras de su época, entonces pasó al activismo y apoyó la lucha insurgente e inicios de la Independencia de México.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Raquel Medel narró la lucha de Carmen Serdán Alatriste y de sus hermanos Natalia, Máximo y Aquiles.

Enfatizó la lucha por sus ideales y por Puebla, recorriendo las calles para difundir boletines políticos con mensajes escritos por ella bajo un seudónimo y en los que llamaban al movimiento de Revolución Mexicana.

