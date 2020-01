Niega Barbosa ruptura en Morena por renuncia de Manzanilla

Por Alejandra Olivera

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, descartó que su relación con Fernando Manzanilla Prieto se haya fragmentado tras su renuncia a la Secretaría de Gobernación (Segob), e incluso aseguró que si decidiera contender en las elecciones de 2021 sería como candidato de la Cuarta Transformación.

En entrevista, dijo que si Manzanilla Prieto no se asume como alguien cercano a su círculo no lo contradecirá, pero sostuvo que su salida de la administración estatal no implica una ruptura con Morena, por lo que seguirá siendo aliado del partido lopezobradorista y no de otro proyecto como quiere Genoveva Huerta, dirigente local del PAN.

“Él seguramente buscará ser candidato dentro de la Cuarta Transformación, no creo que busque ser candidato de otro partido. No lo creo, no lo veo, Aunque Genoveva Huerta quiera, Fernando Manzanilla sigue siendo de acá (Morena)”, expresó.

Añadió que el trato que mantiene con Manzanilla Prieto es de respeto, pues nunca hubo una palabra inadecuada entre ello, ni ningún tono alto.

“No hay una palabra inadecuada pronunciada entre Miguel Barbosa y Fernando Manzanilla, no la hay. Somos dos hombres civilizados (…) ningún tono alto, nada”, acotó.

Te recomendamos