Barbosa prevé regreso a clases en agosto y que sector automotriz siga en paro

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó su desacuerdo sobre que la actividad automotriz y de la construcción en Puebla se reanude a partir del 18 de mayo, pues advirtió que con ello se “rompería” con las medidas de Sana Distancia, no obstante, dijo que esperará a conocer el programa de Semaforización por entidad.

El mandatario también adelantó que la propuesta que presentará a la SEP consiste en que las clases en Puebla se reanuden en agosto y septiembre para finalizar el actual ciclo escolar, para que sea en octubre cuando se inicie el próximo ciclo 2020-2021.

En su conferencia de prensa virtual, manifestó que el Plan de Regreso a la Nueva Normalidad del gobierno federal es un conjunto de políticas experimentales basadas en la probabilidad matemática que tienen una alta posibilidad de aciertos y errores.

Indicó que si bien las decisiones se toman por ámbito de competencia, al gobierno de Puebla le faltan elementos para tener una posición respecto al plan de la Federación.

No obstante, aseveró que poner en marcha la industria automotriz y de construcción reactivará a unos 37 mil trabajadores de Volkswagen, Audi y sus proveedoras, generará una alta movilidad y pondrá en riesgo la aplicación de medidas como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, e incluso del Hoy No Circula, sin embargo, sobre éste último dijo que aún no define si continuará.

“Tenemos claro que el 18 no llegará el total de personas a incorporarse a trabajos y que todas esas medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, Hoy No Circula, pues ya no se podrán hacer aplicables. Van a romper con todo”, expresó.

Barbosa Huerta comentó que de los 269 municipios del país que retornarían a sus actividades normales el 18 de mayo, a Puebla corresponden 18, aunque no precisó cuáles son, pero dijo que no representarían un riesgo de alta trasmisión, ya que son demarcaciones pequeñas.

