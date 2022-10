Barbosa promete apoyar a Huauchinango con adeudos del DAP

El gobernador Miguel Barbosa Huerta prometió el apoyo del Estado al edil de Huauchinango, Rogelio López Ángulo para cubrir las deudas que tiene el municipio, una de ellas, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que administraciones anteriores dejaron de pagar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).



Al acudir al primer informe de labores del presidente municipal de Huauchinango, el titular del Ejecutivo estatal le manifestó que el gobierno estatal le dará dinero, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas para cubrir los impuestos que dejaron de pagar exediles de Huauchinango.



Al tiempo pidió a López Ángulo denunciar cualquier irregularidad que encuentre sobre el manejo de los recursos públicos que hicieron sus antecesores en el cargo, pues dijo que “luego los pillos quieren ser gobernadores”.



Barbosa Huerta se comprometió a reponer el proyecto de cableado subterráneo en el centro de Huauchinango como una de las formas para mejorar su imagen urbana, programa que fue licitado, pero que no se hizo porque la CFE no otorgó los permisos necesarios.



Dicha decisión de la CFE aparentemente fue una forma de presión para que el municipio salde la deuda que acumuló por no pagar el concepto de alumbrado público, la cual hasta noviembre de 2021 ascendía a 146 millones 131 mil 071 pesos según el reporte “El alumbrado público y su adeudo municipal” del Igavim.



Esto debido a que en 2009, el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa ordenó la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro Oriente, dejando sin empleo a unas mil 500 personas de la región quienes se negaron al pago del DAP.



Barbosa Huerta se dijo “avergonzado” porque consideró que la administración estatal hizo “pocas” acciones en este municipio serrano, por lo que también prometió la construcción de un mercado municipal y le solicitó al alcalde acercarse con las diferentes secretarías para que más programas lleguen a ésta demarcación.



Paga Huachinango 27.4 mdp por deudas heredadas



En su oportunidad, el edil Rogelio López Ángulo enfatizó que durante su primer año como presidente municipal de Huauchinango, se pagaron 15 millones 251 mil 311.84 pesos por concepto de alumbrado público a CFE.



Mientras que por la deuda pública que tienen con Banobras, se erogaron 2 millones 728 mil 496.87 pesos, dicha obligación fue adquirida para la construcción de diversas obras en 2013 por el exedil Omar Martínez Amador, quien recibió 31 millones 420 mil 480 pesos, monto del que está pendiente por pagarse el 42 por ciento del total.



López Ángulo señaló que el ayuntamiento tuvo que cubrir otros pagos que no tenían considerados, por deudas de administraciones anteriores que mermaron la capacidad financiera en su primer año de gestión.



En ese sentido, indicó que al Servicio de Administración Tributaria (SAT) le pagaron 4 millones 938 mil 414 pesos, por Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros créditos; mientras que a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le solventaron 4 millones 525 mil 383 por diversos derechos.



Colaborará con Zacatlán para convertir Palacio Municipal en Museo



Posteriormente, Barbosa Huerta se trasladó al municipio de Zacatlán, donde exhortó a los integrantes del ayuntamiento encabezado por José Luis Márquez Martínez, a dejar que los temas político-electorales se resuelvan a su tiempo.



Lo anterior debido a que la síndica Edith Muñoz Barrios, en su contestación al primer informe de labores, pidió al edil redoblar esfuerzos, así como distraer su energía y los recursos, pues se debe seguir impulsado acciones que den como resultado el bienestar de la población.



Tras escuchar el informe, el mandatario se comprometió a que la administración estatal colaborará con el ayuntamiento de Zacatlán en las obras para la rehabilitación de su Palacio Municipal, lugar que el edil pretende convertir en un museo con galerías para exposiciones artísticas.



Refirió que es un proyecto que requerirá millones de pesos, pues de forma irónica dijo que el munícipe quiere colocar “maderas finas y muebles caros”.



El alcalde explicó que el inmueble albergaba hasta 800 trabajadores, quienes fueron reubicados en otros edificios propiedad del ayuntamiento, además que ya realizaron la reparación de la primera galería.



El gobernador de Puebla también ofreció alumbrado público en el bulevar que conecta Chignahuapan con la cabecera de Zacatlán y a arreglar una rotonda; mientras que para la rehabilitación del mercado municipal pidió a José Luis Márquez hacer una colaboración para llevar a cabo las obras.



Destacó que su administración realiza la reparación y reconstrucción de vialidades olvidadas y señaló que próximamente iniciará la construcción de una carretera de Zacapoaxtla a Tetela de Ocampo, además que se terminará la rehabilitación de la Interserrana donde hubo incumplimientos por parte de la empresa contratada.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

