Barbosa respalda labor de López-Gatell; llamó a estados a no polemizar

Por Alejandra Olivera

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta señaló que el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell Ramírez tiene un papel estratégico y su función es orientadora ante la pandemia de Covid-19 en México y que es en las entidades donde “se lucha cuerpo a cuerpo contra el coronavirus”, por lo que hizo un llamado a mantener la coordinación nacional entre estados y la Federación.

En conferencia de prensa, indicó que los estados deben escuchar los lineamientos generales que dicte la estrategia nacional, aunque en su caso los asume dependiendo de las circunstancias particulares que se vivan en la entidad.

Sobre las críticas hacía López-Gatell Ramírez por el desfase en las cifras que presenta cada noche respecto a las registradas en los estados, Barbosa Huerta pidió no polemizar sobre asuntos que no son fundamentales.

“Yo llamo a mantener la coordinación nacional de todas las entidades con la Federación y no polemizar sobre cosas que no son fundamentales y no resuelven el fondo, escuchemos sus lineamientos”.

Aseguró que su administración seguirá la ruta y mantendrá el alineamiento con el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, así como las disposiciones generales de la Secretaría de Salud.

