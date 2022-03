Barry Keoghan sí interpretará al nuevo Joker en The Batman

Barry Keoghan será el nuevo Joker en las películas de The Batman del cineasta Matt Reeves.

Así lo confirmó el director, pero antes los fanáticos descubrieron que Barry Keoghan aparece en los créditos. ¿Pero en qué momento apareció?

¡Alto! Si aún no has visto The Batman, te advertimos que este texto tiene spoilers.

Y es que en una de las últimas escenas del film, se muestra una conversación entre dos presos en Arkham. Uno de ellos es El Acertijo, quien conversa con un vecino de celda.

Aunque no se ve físicamente, se sabe que es El Joker. Pero ¿Quién lo interpreta? Por los créditos, todo indicaría que Keoghan sería el nuevo Joker.

Reeves confirma a Barry Keoghan

Durante una entrevista brindada a IGN, Matt Reeves, habló sobre la aparición de este villano, confirmando las teorías de los fans:

“La razón por la cual el Joker está en el largometraje es por una escena que cortamos y sucedía antes en la trama. Este no es un filme de origen para Batman, pero sí nos muestra sus primeros días como el héroe. En realidad esta cinta es sobre el origen de sus villanos, y para mí el personaje de Barry Keoghan está en camino de convertirse en el Joker, pero aún no lo es”, declaró.

Así, Reeves confirma que se eliminó una escena en la que se confirmaba la identidad del nuevo Joker, pero ha señalado que es una secuencia tan genial que la lanzará en algún momento.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt