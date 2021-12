¡Canta igualito! Bautizan a indigente como “El Chente de Sonora”

Tras muerte de Vicente Fernández, cientos de usuarios en redes sociales han compartido el video de una persona en situación de calle con el mismo tono de “Chente”.

Se trata de Roberto Valenzuela, un hombre que desde hace un par de años se encuentra sin hogar, pero que ha logrado deleitar a la gente en Sonora.

El parecido en la voz a la hora de cantar de Roberto y Vicente, es tanta que lo han apodado como “El Charro de Sonora”.

Roberto Valenzuela radica en el municipio de Cananea, Sonora, y se ha convertido en uno de los personajes más conocidos de la región.

Los videos de Roberto se han vuelto a ser virales tras la lamentable muerte de Vicente Fernández, el pasado 12 de diciembre, en Guadalajara, Jalisco.

“Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, como sea, como sea, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle”, expresó Roberto Valenzuela.

