Bebé de seis semanas muere en EU por Covid-19

Un bebé de seis semanas murió debido al coronavirus, informó el miércoles el gobernador del estado de Estados Unidos de Connecticut, Ned Lamont.

“Es con una tristeza que me rompe el corazón que podemos confirmar hoy la primera fatalidad pediátrica en Connecticut ligada al Covid-19”, dijo Lamont en su cuenta Twitter.

“Pensamos que se trata de una de las personas más jóvenes en el mundo que muere debido a complicaciones generadas por el Covid-19”, añadió.

Testing confirmed last night that the newborn was COVID-19 positive. This is absolutely heartbreaking. We believe this is one of the youngest lives lost anywhere due to complications relating to COVID-19. (2/3)