Bebé hallado en penal de San Miguel fue robado en CDMX

Aunque la presidenta de la fundación Reinserta, Saskia Niño de Rivera Cover, aseguró que el bebé hallado muerto en un bote de basura del Penal de San Miguel fue robado en la capital del país, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que no tienen ninguna denuncia relacionada con el caso.



“Luego de un rastreo interinstitucional, no se cuenta con alguna denuncia sobre la desaparición o sustracción del cuerpo de alguna persona menor de edad, sin embargo, se amplió la búsqueda para determinar si el cadáver fue sustraído de algún anfiteatro capitalino”, escribió en su cuenta de Twitter.



No obstante, el organismo indicó que trabaja en conjunto con las autoridades, entre ellas su similar de Puebla, para resolver el caso.



“La Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJCDMX trabaja conjuntamente con autoridades de Puebla para determinar el origen del cuerpo”, apuntó.



Como Oro Noticias lo informó, un interno recolectaba el lunes 10 de enero botellas de plástico al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en la colonia Lomas de San Miguel de la ciudad de Puebla.



Cuando se asomó en uno de los botes de basura, vio que al interior estaba el cadáver del bebé.



Por lo anterior, el reo le dio aviso a los custodios, quienes de inmediato le hablaron a las autoridades ministeriales.



A su llegada, indicaron que la víctima tenía unos tres meses de nacido y realizaron las diligencias correspondientes.



Cuando las concluyeron, las autoridades ministeriales indicaron que presentaba cicatrices de una supuesta intervención quirúrgica.



Por lo anterior, llevaron al anfiteatro el cuerpo del bebé, quien murió asfixiado, lo cual reveló hace unos días la necropsia.



Hasta el momento, el organismo sigue sin determinar cómo y quien abandonó el cadáver del bebé de seis días de nacido.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

