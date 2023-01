Benedicto XVI pide perdón en su testamento a quien haya podido dañar

A solo unas horas de la muerte del papa emérito Benedicto XVI, se revelado una parte de su testamento, en la que pide “perdón de corazón”.

Y es que en su testamento, Benedicto ofrece disculpas a quienes haya podido perjudicar en su vida.

“A todos aquellos a los que de algún modo haya perjudicado, pido perdón de corazón”, se lee en el documento, titulado “Mi testamento espiritual” y publicado por la Santa Sede.

“Agradezco en primer lugar al mismo Dios, dispensador de todo buen don, que me ha dado la vida y guiado a través de varios momentos de confusión, levantándome cada vez que comenzaba a resbalar, donándome siempre de nuevo la luz de su rostro”, escribió.

Benedicto agradeció a sus padres por darle vida “en un tiempo difícil”, con una Alemania en guerra y encaminaba al nazismo.

Por otra parte, dejó un alegato en defensa de la fe frente a las interpretaciones filosóficas y científicas tratan restarle importancia.

Por último, Benedicto XVI, retirado en un monasterio vaticano hasta su muerte desde su histórica renuncia en 2013, pide “humildemente” rezar por él.

“Para que el Señor, no obstante todos mis pecados e insuficiencias, me acoja en el hogar eterno. A todos los que me ha encomendado, día a día, va de corazón mi oración”, termina.