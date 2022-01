Beverly Vega, detenida por golpear a chofer en defensa propia

Un Juez de Control mandó al Penal de San Pedro Cholula a una estudiante veracruzana que presuntamente golpeó al conductor de un Uber porque, según sus familiares, no la dejaba bajar de la unidad.



La determinación la tomó el pasado 24 de enero tras acusar a Beverly Vega, de 24 años de edad, por el delito de lesiones, según lo revelado hasta este miércoles.



No obstante, decidirá si la vincula o no a proceso el próximo viernes durante una audiencia que se celebrará en la Casa de Justicia del Municipio de San Andrés Cholula.



En redes sociales, los familiares de Beberly Vega, originaria del municipio veracruzano de Tierra Blanca, piden justicia porque aseguraron que actuó en defensa propia.



Indicaron que se encuentra en la entidad poblana porque, como parte de sus estudios en el Instituto Tecnológico de Tierra Blanca, realiza su residencia en una empresa llamada Ideamotion.



Detallaron que el 21 de enero la joven pidió un Uber de su casa a la empresa para ver a su asesor de residencia para que le firmara su reporte.



Cuando llegó, aseguraron, el conductor puso los seguros y subió los cristales para posteriormente le dio un manotazo para que no se bajara.



Los familiares dijeron que la joven lo atacó para poder escapar, por lo que fue detenida por los elementos policíacos la arrestaron y la llevaron al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública de Puebla.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

