Biden calificó al AIFA como un “gran aeropuerto”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, entendió por qué quería que aterrizara su avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia matutina, López Obrador aseveró que Biden calificó a dicha obra como un “gran aeropuerto”.

“Los del servicio secreto que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos, la expresión del presidente Biden: ‘Es un gran aeropuerto’, me dice. ¿Todavía estamos en el aeropuerto?’, le digo sí”, declaró.

También lee: Detienen y extraditan a ‘El Gato’, presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva

“De los aeropuertos, (el AIFA), más modernos, bien hechos, de buen gusto. Yo no había ido de noche y me lo hizo ver él (Biden), me dice ‘qué importante obra’. Y también me hizo el comentario de que, cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el por qué, que al final dijo ‘lo que diga el presidente de México’”, dijo.

“Pero que ya entendía bien. Le expliqué que ese aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo y que con el nuevo aeropuerto ahorramos 120 mil millones de pesos, y me dijo ‘pues ahora ya entiendo’”, detalló.

Cabe destacar que el presidente de EU, Joe Biden, llegó este domingo a México para participar en la Cumbre de Líderes de Norteamérica con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos