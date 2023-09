Bienestar Animal vigilará que municipios cuenten con centros de atención

El Instituto de Bienestar Animal de Puebla vigilará que los municipios cumplan con la ley contando con centro de atención para brindar servicio y atención y a los animales, así lo señaló en entrevista para Oro Noticias de 6 a 9 con Paty Estrada, la titular de la institución, Irma Gómez Castañeda.

Esto, derivado de que únicamente los municipios de Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula San Martín Texmelucan, Acajete, Tepeaca, Tecamachalco, Teziutlán, Cuetzala y Zacatlán, están atendiendo el tema de bienestar animal.

La funcionaria indicó que la Ley de Bienestar Animal, establece que cada municipio debe destinar los recursos suficientes y necesarios para la implementación de un centro de atención que trabaje de forma adecuada.

En cuanto a las denuncias por maltrato animal, explicó que se debe acudir al centro de atención, sin embargo, en el caso de los municipios que no tienen, el caso deberá ser llevado al Instituto del Bienestar Animal.

La titular de Bienestar Animal detalló la importancia de diferenciar entre maltrato animal y crueldad animal.

Actos de maltrato animal consta en que el responsable de los animales, no les brinden sus necesidad básicas, como no darles agua en cantidad suficiente, no brindarle atención médica ni un lugar para digno para descansar.

Mientras que, la crueldad animal es una acción dolosa, por ejemplo, no brindarle tratamiento médico al medica, cuando se tiene de conocimiento que tiene alguna enfermedad, violencia física o conductual.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal