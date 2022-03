Secretaría de Bienestar niega pensión a discapacitado en Tehuacán, acusa familia

Personal de la Secretaría de Bienestar Delegación Tehuacán se niega a otorgar la pensión para personas con discapacidad a Manuel Cortés, un joven de 22 años que padece discapacidad intelectual.



Así lo denunció su padre, el señor Pedro Cortés, quien manifestó preocupación debido a que su familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para mantener el tratamiento de su hijo.



En entrevista con Oro Noticias, señaló que los trabajadores de la dependencia le han puesto múltiples “trabas” para otorgarle apoyo monetario al joven, bajo el argumento de que no sufre alguna discapacidad física.



Lo anterior, a pesar de que en los últimos tres años sí recibieron la pensión bimestral, sin embargo, acusó que ahora le solicitaron más documentos y exámenes médicos para seguir haciéndola válida.



“Ayer nos dijeron que no, que definitivamente no le van a dar el apoyo, hasta que traiga un comprobante de un examen médico, pero ya se lo habíamos entregado, ellos ya tienen todos sus antecedentes”, comentó.



La pensión del gobierno federal es indispensable para el señor Pedro y su familia, pues él permanece desempleado por tener más de 60 años; mientras que su esposa se encuentra enferma y no puede trabajar.



Indicó que actualmente labora en un estacionamiento en el municipio de Tehuacán, donde gana alrededor de 30 pesos al día, lo que resulta insuficiente para adquirir la canasta básica.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

