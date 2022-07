Biestro pide sanción para agresores de diputados morenistas

Gabriel Biestro Medilla consideró que deben ser denunciados y sancionados los militantes de Morena que agredieron a diputados locales, a quienes llamaron traidores de la Patria por avalar el aumento a las tarifas de agua en Puebla.



En entrevista posterior a la ceremonia conmemorativa del 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el secretario de Trabajo estatal y militante fundador de Morena señaló en el partido lopezobradorista no se permite la violencia, por lo que insistió deben intervenir las autoridades del partido y sancionar las agresiones que ocurrieron durante el encuentro de militantes el pasado fin de semana.



Señaló que los incitadores, Jorge Méndez y su hijo, David Méndez, fueron expulsados del partido en 2007, pero desconoce si volvieron a inscribirse en las filas de Morena.



“Son gente que no tiene que ver con Morena, se acercaron en un momento de coyuntura, y es reprobable (las agresiones) siempre hemos rechazado el tema de violencia, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo en la peor resistencia en 2016 contra el fraude, no se rompió un solo vidrio”, apuntó.



Sin embargo, dijo que será decisión de los afectados, entre ellos el diputado Fernando Sánchez, quienes decidan si presentan las quejas correspondientes ante las autoridades del partido.



Consideró que Aristóteles Belmont Cortés, dirigente estatal interino de Morena debe ponerse a trabajar, pues el zafarrancho entre simpatizantes de Morena refleja su falta de capacidad para fomentar el diálogo y unión entre todas las partes, además que la organización del partido “está en la lona”.

Denuncia de Mier contra Barbosa con sesgo político

Por otra parte, aseveró que con Ignacio Mier Velazco sólo busca desviar la atención de las imputaciones de los delitos en los que se le involucra con las denuncias que presentó en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta y otros servidores públicos.



El funcionario sugirió a Ignacio Mier concentrarse en enfrentar su problema desde el aspecto jurídico y dejar de lado los actos con sesgo político.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

