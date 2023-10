Blinken llega al AIFA para su visita a México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Ciudad de México para su visita al país.

El mandatario estadounidense estará por dos días en territorio mexicano, donde se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y varios funcionarios.

Blinken aterrizó aproximadamente a las 16:45 horas en el AIFA, se estima que este día se reúna con la canciller Alicia Bárcena, así como los ministros de Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva; y de Panamá, Janaina Tewaney.

Arrived in Mexico City to co-chair the U.S.-Mexico High-Level Security Dialogue with my counterpart @aliciabarcena. The threats our communities face cannot be tackled by one country alone. Our shared challenges require shared solutions. pic.twitter.com/cwTOwkJqCf