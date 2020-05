“Bob Esponja” cumple 21 años “debajo del mar”

La serie estadounidense de dibujos animados, diseñada por el creador Stephen Hillenburg, “Bob Esponja“, cumple 21 años desde que se lanzó su primer capítulo en la televisión, el 1 de mayo de 1999.

El personaje “Bob Esponja”, mejor conocido como “Pantalones Cuadrados”, fue hecho por primera vez en 1984, cuando Stephen estudiaba para biólogo marino en el Instituto Oceánico del Condado de Orange, en la época que también creó el cómic La zona litoral, en el que diseñó personajes marinos con aspecto humano, lo que le inspiró para crear a todos los personajes de la famosa caricatura.

Años más tarde, Hillenburg abandonó su carrera como biólogo para dedicarse a la animación, comenzó a dibujar más bocetos de la vida marina antropomórfica y estudió en el Instituto de las Artes de California, pero le ofrecieron trabajo en una serie televisiva de Nickelodeon, que fue su entrada para más tarde presentar al director del canal, a “Bob Esponja” y todo el concepto de la caricatura, que de inmediato fue aceptada.

La serie gira en torno a una esponja amarilla con vida, que vive en una piña en el fondo del océano y trabaja en el restaurante El crustáceo cascarudo, donde atraviesa por diferentes aventuras junto a sus amigos: “Patricio Estrella”, “Calamardo”, “Don Cangrejo” y “Arenita”, mientras luchan contra “Plankton”, quien planea robar la receta secreta de las “cangreburger”, platillo especial del restaurante en el que “Bob” es cocinero.

