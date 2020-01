Bolardos no garantizan el resguardo de peatones: Enrique Guevara

Por Roberto Castillo

Enrique Guevara Montiel, coordinador de los regidores del PAN, criticó la instalación de bolardos, estaciones de bicicleta en Avenida Reforma, pues no pasó por Cabildo, “En contra de la peatonalización y en contra de los parquímetros lo dijimos claramente mientras no nos enseñen el plan, porque no, no hay y lo están haciendo sin diseño está mal diseñado”, expresó.

El regidor rechazó la presentación de un plan de peatonalización y de parquimetros desde la Comisión de Movilidad por lo cual no se puede afirmar que la instalación de todas estas estructuras abonen al resguardo de peatones.

El presidente de la Comisión de Vigilancia priorizó el retiro de ambulantes así como ver qué calles tienen condiciones de peatonalización.

