Bolton pagará un alto precio: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, pagará un “alto precio” por la publicación de sus memorias, cuyo contenido el mandatario tachó de ilegal.

“Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar”, tuiteó Trump después de que un juez se negara a bloquear la publicación del libro.

…..who was all washed up until I brought him back and gave him a chance, broke the law by releasing Classified Information (in massive amounts). He must pay a very big price for this, as others have before him. This should never to happen again!!!