Bombas antigranizo no se usan en Puebla: Barbosa

En Puebla no se utilizan bombas antigranizo, aseveró el gobernador Miguel Barbosa Huerta al rechazar que la planta Volkswagen o cualquier otra empresa utilicen ese tipo de tecnología para ahuyentar la lluvia.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que es falso que la armadora instalada Cuautlancingo use cañones antigranizo, incluso señaló que ninguna empresa en la entidad los utiliza.

“En Puebla no se utilizan bombas antigranizo, no se utilizan. Lo que se dice no corresponde a la realidad en ninguna región del estado, por ninguna empresa, por ninguna industria”, expresó.

Señaló que en los videos que circulan en redes sociales lo que se observa son los rayos que se presentan antes de que comience a llover y no un láser para desvanecer las nubes.

“No tenemos ningún reporte de que se hayan usado en algún momento bombas antigranizo para que no lloviera”, insistió.

Barbosa Huerta enfatizó que afortunadamente la temporada de lluvias en Puebla ya inició, por lo que dijo esperar que pronto se acabe la sequía por la que atraviesa la entidad.

Por último, hizo un llamado los ciudadanos a no alarmarse sobre asuntos que no son una realidad.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

