Botarga de farmacia huye tras asalto en farmacia

Un asaltante entró a una farmacia y decidió robar el dinero del local mientras las cámaras de seguridad captaron el momento en el ocurrió el evento; sin embargo, también capturó la huida de una botarga del lugar.

Pese a que el video muestra un lamentable suceso, la grabación se hizo viral debido a lo peculiar de la situación, por lo que varios viralizaron el clip en TikTok.

La usuaria @perlanoriega2 obtuvo acceso a las cámaras de seguridad y decidió compartir en redes este hecho que logró alcanzar más de 338 mil “me gusta” y obtuvo 4 mil 126 comentarios.

“al le pagan por animar no por cuidar (sic.)”, “El de la botarga: Y Simi voy?“, “Mi botarga no es blindada, vámonos“, “imagínense ir tranqui en la calle y ver al dr simi corriendo por su vida JAJAJAJA” “Banda pues es Dr. Simi no el Capitán America, que esperaban? Que le aventara paracetamol? (sic.)” , se puede leer en la caja de comentarios.

Afortunadamente, en el atraco no se reportó heridos por lo que sólo se puede ver pérdidas materiales; por su parte, algunos testigos comentan la botarga corrió para buscar ayuda de los oficiales.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

