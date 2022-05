Box del Torneo de los Barrios llega a la Romero Vargas

El box del Torneo de los Barrios llegó a la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, esto luego de tres fechas de combates en la capital poblana.

El Torneo de los Barrios fue recibido con emoción y gran impacto para llevar a cabo las semifinales y finales de las categorías cadete y juvenil.

El objetivo es alentar el espíritu deportivo y la sana convivencia como lo ha señalado Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal de Puebla.

Impulsar un deporte como el box, fomentarlo y acercarlo, es una de las acciones que permite concientizar a la población para disminuir los efectos que trae consigo el sedentarismo, es por ello que, desde una perspectiva responsable.

Para Juan Carlos López, el box resulta una disciplina que ha cambiado su vida, desde levantarse temprano, ir a entrenar y mantener una dieta balanceada; su vida gira en torno a ser una mejor persona, pero como él lo dice, ser un mejor hijo para que sus padres se sientan orgullosos de él.

“Entrenar y ser disciplinado me ha permitido crear hábitos que no tenía, podría sonar trillado, pero el deporte me cambió la vida para ser una mejor persona, no dejo de estudiar porque eso me permitirá alcanzar mis sueños de ser profesional y profesionista”, compartió desde una agitada y nerviosa voz antes de subir con su oponente en la categoría varonil de 57 kilogramos.

Con más de 250 asistentes entre amigos, familiares, entrenadores y vecinos de la zona, quedaron sorprendidos de la resistencia, pero sobre todo de la pasión aguerrida con la que viven las y los deportistas arriba del rin olímpico que guarda 7.80 metros por lado y que es armado en un tiempo no menor de ocho horas; es allí donde la dedicación rinde triunfos al levantar la mano como vencedor y aprender a saber perder.

Es así que Guillermo Antonio Iriarte González, titular del Instituto Municipal del Deporte reconoció el trabajo de los semifinalistas que se darán cita el 11 de junio, de la categoría elite varonil 75 kilogramos: Ernesto Armando García Flores y Gerardo García Pérez.

Levantaron los brazos como nuevos campeones de la categoría “Cadetes Varonil” del Torneo de los Barrios 2022: Ángel López Castillo, 48 Kg.; Yurem Gómez López, 50 Kg.; Ángel de Jesús Martínez Ramírez, 52 Kg.; Leonardo Sedeño Cosme, 57 Kg.; Joshua Rivas Migue, 63 Kg.; Aldo Hernández Bautista, 66 Kg. y Alejandro Tlaculo Amador, 80 Kg.

También en la categoría “Juvenil Varonil”, se proclamaron campeones: Brayan Hernández Tlaczani, 52 Kg.; Eduardo Resilla Rey, 56 Kg.; José Manuel Carmona Beristaín, 60 Kg.; José Manuel Cano Rosas, 64 Kg.; Luis Ángel Pintle Pérez, 69 Kg.; Felipe Serrano Saldaña, 75 Kg. y Alejandro Esparragoza Pérez 81 Kg.

