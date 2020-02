Brad Pitt se retirará temporalmente de la actuación

Durante la sesión de preguntas y respuestas tras obtener el Óscar como Mejor actor de reparto, Brad Pitt aseguró que “Es momento de desaparecer un poco y hacer otras cosas”.

El ganador de la estatuilla dorada por su actuación en ‘Once Upon a Time…in Hollywood‘, aseguró que no piensa que esté en el gran momento de su vida y que espera que su racha continúe.

“Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Creo que ahora mismo es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas“, reveló.

Con información de Excélsior