Brasil: Policía catea casa de Bolsonaro por supuesta falsificación en cartilla de vacunación

La Policía Federal de Brasil registró este miércoles la residencia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en una operación relacionada con la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra la COVID-19, informaron fuentes oficiales.

La investigación puede responder preguntas sobre cómo el exmandatario, un escéptico del coronavirus que dijo nunca recibir una vacuna contra el virus, fue registrado como vacunado en los registros de salud que se hicieron públicos en febrero.

Según las investigaciones, los datos de vacunación de Bolsonaro, sus familiares y de asesores habrían sido manipulados para obtener permiso para entrar a Estados Unidos.

“Las inserciones falsas, ocurridas entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, dieron como resultado la alteración de la verdad sobre (…) la condición de inmunización contra el covid-19 de los beneficiarios”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Tras lanzarse la operación, Bolsonaro negó haberse inmunizado contra la Covid y haber falsificado los datos del certificado de vacunación.

“Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso”, declaró a periodistas frente a su residencia en Brasilia.

Mientras estuvo en el gobierno, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia, que ya ha dejado más de 700 mil muertes y casi 38 millones de contagios en el país.

Bolsonaro había sido citado por la Policía Federal a declarar este mismo miércoles, tras el allanamiento a su residencia, pero sus abogados han logrado postergar ese trámite.

La investigación de la vacuna es una de las muchas que ponen bajo presión al exlíder de extrema derecha, incluidas investigaciones sobre supuesta supresión de votantes, ataques a la legitimidad de las elecciones brasileñas y malversación de donaciones extranjeras.

