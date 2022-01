Brujo Mayor predice el quinto juego para el Tri en Qatar 2022

Uno de los deseos más grandes que ocurre mundial tras mundial en la afición mexicana es llegar al “quinto partido”. ¿Qué dijo el Brujo Mayor este año?

Dicho número es un dolor de cabeza no sólo para seguidores, también para los jugadores y el cuerpo técnico en turno, pues en las últimas justas mundialistas se ha fracasado en esta meta.

Sin embargo, para el Brujo Mayor, la Selección Mexicana podrá alcanzar su objetivo en Qatar, pero no pasará de dicha fase debido a una eliminación previa a las semifinales.

“Es algo que siempre me preguntan en año mundialista. Este año sí va a pasar. Algo me dice que lo van a conseguir y se podrá dejar atrás toda esta cosa del quinto partido, pero no pasarán de ahí lamentablemente ya que los van a echar. Pero sí, todo está dado para que suceda”.

Actualmente, la Selección Mexicana presenta dificultades dentro de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a Qatar 2022.

En la pasada Fecha FIFA, México perdió ante Canadá y Estados Unidos y fueron superados en la clasificación.

No obstante lo anterior, el Brujo Mayor se mostró optimista:

“Claro que van a clasificar, sí vi que se complicaron hace poco, pero van a estar en el Mundial sí o sí y lo harán de forma directa”, remató.

Este año, México tendrá la oportunidad de reivindicarse en la triple jornada de eliminatorias que habrá en este mes.

El 27 de enero se enfrentará como visitante ante Jamaica, mientras que el 30 de este mes se medirá en casa ante Costa Rica.

El partido final de esta Fecha FIFA será también en calidad de local ante Panamá, el 2 de febrero.

Por Redacción

Editor: Mario Moreno

TE RECOMENDAMOS: