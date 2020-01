Bulleados por comprometerse en KFC tuvieron boda de ensueño

Nunca se supo que llevó a Héctor Mkansi a pedirle matrimonio a su novia, Nonhlanhla Soldaat en KFC de Sudáfrica, si fue porque se había gastado todo en el anillo o porque ya no podía esperar más, pero ya saben cómo se las gastan en redes sociales, les hicieron bullying hasta el cansancio, lo que motivó al restaurante y a un grupo de empresas a emprender una búsqueda incansable, para darle a esta historia un final feliz y una boda de ensueño.

Todo comenzó en noviembre del 2019, la usuaria de Twitter @butterly_Anele, quien fue testigo de la romántica escena, y sin dudarlo, compartió la imagen en su cuenta escribió de forma descortés: “Hay hombres que están tan quebrados que se atreven a pedir matrimonio en KFC…no tienen clase, es decir, quién se atreve a comprometerse en un KFC”. La red social se dividió, mientras algunos se divertían con su publicación, otros argumentaban que el amor, no entiende de lugares.

@butterly_anele She actually represents 90% of ladies its just that she echored her sentiments loud. All those ladies now saying sweet sweet wouldn't accept a #KFCProposal 🤣🤣 ow! and thats fine. Twitter standards will be the death of many. 🤞 pic.twitter.com/HSBTmAqxwZ