Buscan despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo en Puebla

La diputada del Partido del Trabajo, Mónica Silva Ruiz, propuso despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo y que las instituciones de salud brinden el servicio a las personas gestantes de manera gratuita, con lo cual revivió de nueva cuenta la discusión de un tema que se han negado a abordar en el Congreso de Puebla.



Para ello, impulsa una reforma al Código Penal para modificar los artículos del 339 al 343 en los que incluye castigar el aborto forzado y agrega una excluyente a la responsabilidad penal a las mujeres que aborten cuando la autoridad le haya negado la interrupción del embarazo antes de las 14 semanas de gestación.



Por otra parte, busca sea aprobada una reforma a la Ley de Salud para que las instituciones de salud brinden el servicio de interrupción legal del embarazo antes de las 14 semanas de manera gratuita en un plazo no mayor de cinco días después de la solicitud de la persona gestante.



Además establece que el personal médico o de enfermería podrá aludir a la objeción de conciencia –es decir, que la práctica va en contra de sus creencias– y canalizar a la solicitante a otro personal de manera inmediata, lo cual no aplica si es una emergencia o en los cuidados después de la interrupción legal del embarazo.



En la iniciativa también incluye puntos en los que establece que el personal médico deberá de abstenerse de influenciar a la solicitante para que cambie de opinión o revierta su decisión.



“Es el momento idóneo, es el momento perfecto para presentarlas a la Mesa para que puedan turnarlas a comisiones y podamos iniciar la discusión”, dijo, al explicar que ya habían sido presentadas a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para llegar a un consenso desde el año pasado, pero al no avanzar, optó por presentarlas por su cuenta.



Explicó que la propuesta de hasta 14 semanas se da después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Silva Ruiz iba a presentar el par de iniciativas ante el Pleno del Congreso de Puebla este jueves 22 de junio, sin embargo, cerca de las 12:30 horas, los curules de los diputados estaban vacíos y con sólo 18 legisladores presentes no hubo quórum para continuar la sesión ordinaria, por lo que fue suspendida.



Será hasta la próxima sesión cuando sean presentadas de manera formal.

Afuera se manifestaron un grupo de mujeres integrantes de Campaña por el Aborto legal y Seguro, quienes exigieron ambas iniciativas sean aprobadas.



“Está en manos de la LXI legislatura hacer historia acatando los criterios jurídicos más progresistas para el acceso al aborto seguro y cumplir su deber de respetar la constitucionalidad de las normas”, señalaron.



Recordaron que sólo en esta legislatura sería la tercera ocasión que presentan iniciativas para despenalizarlo y además se da en medio de un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que una persona pueda demandar a los gobiernos estatales y congresos que no han despenalizado el aborto.



En este sentido, la activista Cynthia Ramírez dijo en entrevista que revisarán si las colectivas recurrirían a este recurso legal contra el Congreso de Puebla.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal