“Busco candidatura, no reacomodo”: Noroña, sobre 2024

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Gerardo Fernández Noroña, señaló en entrevista para Oro Noticias de 6 a 9 con Patricia Estrada, que su único objetivo es ganar la candidatura para 2024.

Al ser cuestionado sobre cuál sería su “Plan B” en caso de no ganar la candidatura, aseguró que “no busca reacomodo”.

“Mi plan b es ir a vender libros afuera de mi casa a partir del 1 de octubre de 2024 o ya en el Noroñabus ya tengo para andar recorriendo el país en la venta de libros”, explicó.

“Yo no estoy buscando, yo estoy aspirando a ser en su momento el relevo del compañero presidente López Obrador, y si eso no se da, no estoy esperando reacomodo”, agregó.

Sobre los cuestionamiento que ha recibido Morena por la supuesta simulación para elegir a su candidato a la presidencia, el diputado del PT comentó que ningún aspirante se prestaría a una simulación.

En cuanto al debate sobre el piso parejo entre los aspirantes, Noroña lo catalogó como un “eufemismo” que ha utilizado Marcelo Ebrard y aseguró que no utilizará bardas ni espectaculares con propaganda política.

“Yo no tengo ningún espectacular, ni lo tendré, ni aspiro a tenerlo, ni voy a tener bardas, la gente me está apoyando, esa es la fuerza de mi aspiración a la coordinación nacional”

Además, Gerardo Noroña indicó que la mayoría de las encuestas lo colocan en tercer lugar para ganar la candidatura a la presidencia por Morena.

Por otra parte, informó que este miércoles visitará Tlaxcala y el día de mañana visitará Puebla en la Plaza de La Democracia, donde además realizara un recorrido casa por casa en la junta auxilian de San Pablo Xochimehuacán

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal