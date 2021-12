Aprueba Cabildo de Puebla reformas para mejorar alumbrado público

El Cabildo de Puebla aprobó modificaciones a la Ley de Ingresos 2022 para incluir el cobro de alumbrado público como un derecho y no como un impuesto, con el objetivo de acatar las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no caer en inconstitucionalidad.



En sesión nocturna, los regidores avalaron por mayoría de votos los cambios propuestos por la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal, los cuales serán enviados al Congreso del Estado para que autoricen la recaudación de 140 millones de pesos por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) el próximo año.



Sobre el tema, el regidor José Carlos Montiel Solana explicó que el servicio de alumbrado ha sido cobrado por administraciones anteriores año con año, sin embargo, la Corte lo declaró inconstitucional porque se equiparaba a un impuesto, no a un derecho.



Aunque no especificó los montos que los ciudadanos del municipio tendrán que pagar, señaló que ahora no será considerado como un porcentaje dentro del consumo de energía eléctrica, por lo que se propuso que se incluya como un costo anual.



Precisó que la tarifa irá en función de la cantidad de luminarias, suministro de energía, mantenimiento y conservación del servicio, número de receptores de acuerdo al padrón de usuarios; además se valorará si los usuarios tienen iluminación pública en su frente y si entran o no, en el Régimen de Condominio.



A pesar de que la gestión de Claudia Rivera Vivanco también intentó incluir sin éxito el DAP en la Ley de Ingresos 2021, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, acusó que las modificaciones sólo disfrazan la inconstitucionalidad y dañarán la economía de las familias poblanas.



En otro punto de la sesión, la Comuna aprobó una iniciativa de decreto que será enviada al Poder Legislativo para reformar el Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla, a fin de establecer los cambios del DAP en la ley.

Por Vera Fernández