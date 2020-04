Cadena de hoteles dará 1,000 noches gratis a médicos en México

View this post on Instagram

¡Así es! Tenemos 1000 noches gratuitas de hospedaje para cuerpos médicos y staff de hospitales en México. 🦸‍♀️🦸‍♂️ 🇲🇽 👩‍⚕️👨‍⚕️ Si lo necesitas, llama al 800 HOTEL OYO (800 46835696) para saber cómo beneficiarte.