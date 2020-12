Caída mundial de Google provoca una ola de memes en las redes sociales

Diferentes servicios de Google, como el navegador Chrome, YouTube, Gmail, Google Maps y Google Play, entre otros, experimentaron este lunes problemas de funcionamiento en varias partes del mundo. La caída se produjo en naciones europeas, así como en Estados Unidos y varios países de América Latina.

Mientras que la mayoría de internautas no pudo iniciar su sesión en las aplicaciones durante casi una hora, algunos compartieron en las redes sociales divertidos memes sobre el hecho.

Angry because of YouTube !?!? #YouTubeDOWN #يوتيوب pic.twitter.com/1H3GVOY7Ht

Varios usuarios de Twitter apuntaron que la caída de Google es “lo que le faltaba al 2020 para ser un año terroríficamente perfecto”.

Algunos se quejaron de que no se puede “ni siquiera buscar en Google lo que ha pasado con Google”.

When you can't even Google what happened with google#googledown #Google pic.twitter.com/o7YAKtwuDK