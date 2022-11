Calles sin pavimento y sin luminarias, denuncian en Granjas Puebla

Calles sin pavimentar, montoneras de basura en la vía pública, fauna nociva y falta de alumbrado público, son algunos de los problemas que desde hace una década padecen habitantes de la colonia Granjas Puebla, al sur de la capital.

En atención a un reporte que hicieron los colonos, Oro Noticias acudió a entrevistarlos e hicieron un llamado a la autoridad municipal para atender sus quejas, o al menos parte de ellas.

María del Carmen Lara es representante de los habitantes de Granjas Puebla y comentó que desde 2012 han entregado en diferentes oficinas del Ayuntamiento- y en diferentes administraciones- solicitudes y todo tipo de documentos para hacer sus peticiones.

“Metimos los papeles y tuvieron que inspeccionar la Privada 2 A Sur entre 115 y 117 Oriente, porque en ese año, el Ayuntamiento tenía registrado que el lugar estaba pavimentado…”; Oro Noticias confirmó que no es así.

María del Carmen agregó que recientemente habló con el presidente municipal Eduardo Rivera -cuando inauguró la 2 Sur-, y este la canalizó con su secretaria, quien le confirmó que están considerados para el siguiente paquete de obras en 2023, pasando febrero.

Otra petición que hacen al Ayuntamiento es, el alumbrado público, la recolección de basura, el retiro de ambulantes que los fines de semana venden bebidas alcohólicas en la vía pública, y el incremento de vigilancia por parte de la Policía Municipal.

Y el uso de terrenos baldíos que son utilizados por adictos a las drogas, para que el Ayuntamiento los convierta en parques, en áreas verdes que le hacen falta a la colonia.

No obstante, María del Carmen Lara admite que el problema no solamente es de la autoridad sino de los propios vecinos, de aquellos que no quieren cooperar, de los que tiran su basura en la calle o la dejan afuera de sus casas los días que no pasa el camión.

Por Ozair Viveros

Editor: Iván Betancourt

