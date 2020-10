Claudia Rivera expone acciones inclusivas en la Cumbre virtual de Asuntos Internacionales

Por Redacción

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, participó en la Cumbre virtual de Asuntos Internacionales y Gobiernos Locales del ICI- Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, con el tema “Las Relaciones Internacionales de la Ciudad de Puebla”.

Durante su ponencia, la edil reiteró los avances obtenidos a partir de elementos como la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad y la construcción de un Plan Municipal de Desarrollo alineado a los Objetivos del Desarrollo y la Agenda 2030 de las Organización de Naciones Unidas.

Además, hizo visibles los obstáculos que se han tenido en la conducción de relaciones internacionales, partiendo de la falta de reconocimiento horizontal de los órdenes de gobierno, así como sus facultades.

Rivera Vivanco profundizó sobre las acciones para mejorar la imagen de seguridad municipal, así como la atracción de inversión extranjera. Al respecto, destacó la Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL) y la acreditación por parte de The Comissión on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc, (CALEA), y la implementación de modelo de actuación con la participación de la gente, es decir, un modelo de seguridad de proximidad ciudadano.

La edil cerró su ponencia exhortando a la juventud, y a la ciudadanía en general, a involucrarse y conocer el funcionamiento de sus gobiernos locales, ya que muy pocos municipios cuentan con un Plan Municipal de Desarrollo, lo que deriva en la no existencia de indicadores a nivel local para la implementación y evaluación de la Agenda 2030.

