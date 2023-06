Cambios en el gabinete responden a mejora continua: Salomón

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que pronto habrá más ajustes en su gabinete legal y ampliado con el objetivo de contar con los mejores perfiles de cara al cierre de su gestión.



Entrevistado en Tehuacán, el mandatario aseguró que próximamente dará a conocer los cambios dentro de su administración e insistió que éstos obedecen “estrictamente” a la mejora de gobierno, la gobernabilidad y las áreas de oportunidad que se tengan.



Añadió que los tiempos van cambiando y está a punto de comenzar el proceso electoral de 2024, por lo que –dijo—es necesario garantizar la seguridad, paz y gobernabilidad.



Lo anterior, al ser cuestionado sobre la llegada de Ardelio Vargas Fosado como subsecretario de Desarrollo Político, en sustitución de Víctor Correau Galeazzi, lo cual no confirmó de tajo, pero tampoco rechazó el nombramiento.



Lo que sí sostuvo es que “el gobierno no lo hace un solo hombre o mujer” si no todos los que trabajan en él y añadió que los ajustes en su gabinete se informarán de manera oficial.



Ardelio Vargas ya había formado parte de la administración estatal actual, pues en el periodo del exgobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta, fungió como subsecretario General de Gobierno, hasta septiembre de 2021 cuando renunció al cargo por “asuntos personales” y a quien el exmandatario reconoció como “un hombre muy experimentado, capaz y leal”.



También fue secretario de Seguridad en la primera parte del gobierno de Rafael Moreno Valle; y titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio del priista, Enrique Peña Nieto.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal