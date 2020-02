Campeón de la NFL da donativo para albergue de mascotas

Por Redacción

Derrick Nnadi, jugador de Kansas City recientemente campeón de la NFL, pago la cuota de recuperación que se pide para la adopción de todos los animales del lugar, por lo que podrán irse gratuitamente con cualquier persona que decida darles amor y un hogar.

Muchas personas celebraron la victoria de Kansas City en el Super Bowl, entre ellos, los trabajadores de un albergue para mascotas que se encuentra en Missouri (KC Pet Project, la razón: el jugador Derrick Nnadi, de 23 años daría un donativo para ayudar a la adopción de las mascotas.

La fundación de Derrick se comunicó con ellos para darles a conocer que si los ‘Jefes’ ganaban el campeonato de la conferencia americana él pagaría el costo de salida de los animales. Al terminar el Super Bowl 106 perros podrían irse de manera gratuita. El costo de recuperación es de 150 dólares (poco más de 2800 pesos).

“Toda mi vida quise un perro, pero en mi infancia no tuve porque mis padres no me dejaban”, contó el jugador.

Pero con el paso del tiempo adoptó a un perro al cual llamó Rocky.

“Cuando tuve a Rocky él era muy tímido. Me hizo pensar en cómo otros animales, estén en albergue o no, pueden sentirse solos y asustados”.

Esto lo llevó a ayudar a otros animales y con ello KC Pet Projetc, un albergue que atiende a más de 10 mil mascotas al año.

“El costo que invertimos por animal es de cerca de 400 dólares (poco más de 7400 pesos) y pedimos una cuota de solo 150. Pagamos más de lo que recibimos, pero vale la pena encontrarles un hogar. Así que lo que ha hecho Derrick nos ha ayudado para darles una mejor vida”, dijeron los dueños de KC Pet Project.

