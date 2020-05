Canadá prohíbe el uso y comercio de fusiles de asalto

El primer ministro canadiense Justin Trudeau informó el viernes que el comercio y uso de fusiles de asalto en Canadá quedan prohibidos de manera inmediata, dos semanas después de que un hombre armado matara a 22 personas en Nueva Escocia.

“Los canadienses necesitan más que condolencias y oraciones”, dijo Trudeau.

Trudeau se refirió a varias masacres ocurridas en el país, entre ellas el incidente en que murieron 22 personas en Nueva Escocia el 18 y 19 de abril. El primer ministro anunció la prohibición de más de mil 500 modelos y variantes de fusiles de asalto, incluidos dos que fueron utilizados por el agresor así como el AR-15 y otras armas que han sido usadas en varias masacres en Estados Unidos.

“No necesitan un fusil AR-15 para cazar un ciervo”, comentó Trudeau. “Así que, con efecto inmediato, ya no está permitido comprar, vender, transportar, importar o utilizar fusiles de asalto de uso militar en este país”.

