Cancelan 12 bandas su participación en el Vive Latino por COVID-19

Hasta el momento van 12 grupos musicales que han cancelado su participación en el Vive Latino 2020, programado para este fin de semana en la Ciudad de México, a causa del coronavirus (COVID-19).

Los organizadores informaron que “algunas bandas del VL20 no podrán presentarse en el festival por problemas de traslados y afectaciones en sus países”.

Los grupos que no participarán en el festival de música de este sábado y domingo son: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

Pese a las cancelaciones, los organizadores aseguraron que el festival sigue en pie y pide a los asistentes consultar el ajuste de horarios en su página de internet o en la aplicación.

El aviso de las cancelaciones no fue bien recibida por los usuarios, e incluso pidieron a la Profeco que intervenga para que se haga el reembolso de las entradas.

Con información de Sin Embargo