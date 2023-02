Canelo Álvarez y Serena Williams protagonizan anuncio del Super Bowl

Uno de los anuncios que se presentaron en el Medio Tiempo del Super Bowl LVII tuvo como protagonista a Saúl “Canelo” Álvarez junto a Serena Williams y otras estrellas del deporte.

El evento deportivo del año en Estados Unidos, volvió a batir récord de gasto, pues las marcas llegaron a pagar siete millones de dólares para anuncios de treinta segundos durante el partido, casi medio millón de dólares más que el promedio del año pasado.

Las grandes marcas crean anuncios exclusivos y la búsqueda de la ‘viralidad’ genera una auténtica competición por ver quién hace el anuncio más memorable, emotivo, divertido y original.

En el anuncio se puede apreciar la aparición de Canelo Álvarez en un par de ocasiones en un campo de golf, primero al conducir el carrito con las cervezas y después celebrando el tiro ganador de Serena Williams.

La jugadora con más Grand Slams de la historia protagoniza junto al actor Brian Cox, una parodia de la película ‘Caddieshack‘ en la que numerosas estrellas del mundo del deporte hacen divertidos cameos: desde el basquetbolista Jimmy Butler a Saúl ‘Canelo’ Álvarez pasando por el exquarterback Tony Romo, o la futbolista Alex Morgan.

Otras marcas decidieron acudir a actores como Sylvester Stallone o Will Ferrell para que protagonizaran sus anuncios. Stallone aparece escalando la montaña Paramount en el comercial la plataforma de streaming ‘Paramount Plus’, mientras que Will Ferrell volvió a promover coches eléctricos en una sinergia entre General Motors y ‘Netflix’.

Bryan Cranston y Aaron Paul, estrellas de la serie ‘Breaking Bad’ con los personajes Walter White y Jesse Pinkman, retoman sus personajes como cocineros de las botanas ‘PopCorners’, mientras que Elton John figuró en la publicidad de los ‘Doritos’, también parte de Pepsi.

