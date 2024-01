Captan a Bill Clinton paseando por San Miguel de Allende

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue captado paseando por las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato.

La imagen del exmandatario fue compartida en redes sociales, tan solo unos días después de que fuera visto convivendo con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en República Dominicana.

La fotografía de Clinton fue difundida por el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, destacando la seguridad que se vive en la ciudad.

“Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT!”, escribió.

Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!! @diegosinhue @AlvarCdeV @alitomorenoc @LibiaDennise pic.twitter.com/Q1fM6GOWIp