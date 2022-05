Captan a hombre en la cima de la torre del Cablebús en Iztapalapa

Un hombre fue captado la noche del 18 de mayo en la cima de una de las torres de la línea 2 del Cablebús de la Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas en la pilona número 45 de la estación San Miguel Teotongo.

Al grito de “bájate cabrón”, pasajeros que iban a bordo de una unidad del cablebús observaron al sujeto caminar entre los cables de la torre.

En este sentido, autoridades competentes arribaron al lugar para realizar las maniobras correspondientes, sin embargo, al momento de su arribo ya no encontraron al hombre.

Posterior a ello, dictaminaron que no era necesaria la suspensión del servicio, no obstante, declararon que se revisarán los cercados de cada estación debido a que estos impiden el paso a personal no autorizado.

