Captan a agentes de la FGR sembrando una arma en Naucalpan

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron captados sembrando una arma a un padre de la familia en Naucalpan, Estado de México.

A través de redes sociales fue compartido un video donde se aprecia a un agente revisar los asientos delanteros cuando en cuestión de segundos esconde una arma que él mismo portaba.

El pasado miércoles 4 de mayo, Mario Oliver circulaba en su vehículo tras haber recogido a sus dos hijas en la escuela.

Cuando al llegar a la Avenida Circunvalación Poniente 102, Balcones de San Mateo, fue detenido por un retén policías vestidos de civil con armas largas.

De acuerdo con el hombre, los elementos le indicaron que eran policías de investigación de robo de vehículos, no obstante, no presentaron ninguna identificación.

Posteriormente, le pidieron a él y sus hijas descender del auto para revisarlo, así como mostrar la tarjeta de circulación.

“Era un retén ilegal. Había una patrulla que no traía placas. Había una patrulla de esas pick up municipal, pero hasta donde yo sé, todos los retenes y todos los operativos deben de estar documentados”, dijo el padre de familia.

Graban a supuestos policías municipales cuando le sembraron un arma a un padre de familia en un retén en #Naucalpan, @Edomex. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/OtNEPQZJaN — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 12, 2022

“Me bajo, les piden a mis hijas que también se bajen y cuando se bajan y estamos ahí, que quiénes somos, que cómo nos llamamos, piden mi licencia y todas esas cosas, uno dice que encuentra un arma“, detalló.

“Yo no conozco de armas. Solo vi que levantó el arma así y dice: ‘¿y esto? Y mi reacción fue: ‘no, no, no, no, eso no es mío, a mí no me estén inculpando por cosas que no’ y terminando de decir eso ya me tenían agarrado y ya me querían trepar a un coche que ni siquiera era una patrulla, era un coche particular”, agregó.

Indicó que él y sus hijas fueron llevadas a la subdelegación de la FGR en Naucalpan, y que su automóvil sigue incautado.

Posteriormente, lo llevaron al separo, donde se comunicó con su abogado y le tomaron la declaración.

Finalmente no pudieron demostrar la posesión del arma y logró salir a las 48 horas que dicta la ley.

“Lo que quiero es hacer una denuncia pública para que las autoridades correspondientes den una explicación del por qué pueden hacer estas cosas”, denunció.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos