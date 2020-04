Carlos Rivera, en pie de Guerra

“Los mexicanos reímos para no llorar y nos apoyamos en tiempos de crisis”, opina Carlos Rivera quien busca la manera de ayudar a las personas más necesitadas y espera que los mexicanos se empiecen a unir para salir adelante de la situación difícil que se vive por el Covid-19.

“Todos tenemos que estar haciendo lo que se puede y hasta donde se puede para ayudarnos entre todos; estoy tratando de ver la manera de apoyar, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene la posibilidad o es imposible ya encontrar una mascarilla, y es necesaria para la gente que trabaja en el sector salud; estoy también buscando la manera de apoyar, sobre todo en los lugares donde menos llega ayuda, hacer algo, aquí en México estamos en una etapa en donde (el coronavirus) aún no se ha salido de control, pero si no nos cuidamos, en cualquier momento esto se nos puede ir de las manos”, dijo el cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

El intérprete de “Recuérdame” explicó que está buscando algunas empresas que se dediquen a crear mascarillas y enviar algunos millares a hospitales donde podría haber problemas de abastecimiento.

“Estoy tratando de buscar algunas, pero queremos saber que lo que estamos aportando va a llegar a donde se necesita y que no se queden en el camino”.

También señaló la importancia de ayudar a todas las personas que se quedaron sin trabajo debido al cierre de lugares y son el sustento de su familia. En su caso, a los trabajadores que padecieron la cancelación de conciertos, y es ahí donde junto a la compañía que lo representa y la disquera buscan ayudar.

“Es la parte más triste, saber que tanta gente depende de ti, en mi caso tan sólo de mi equipo son más de 37 personas; estamos viendo la manera de ayudar, sobre todo a los que más les afecta esto; hay algunos que han podido guardar, ahorrar y sobrellevar un poquito esto, pero hay otros que no lo pueden hacer, que son los técnicos, la gente que está jalando los cables y no tienen la oportunidad ahora de sobrevivir de una manera digna”, dijo.

Y así como desde su trinchera se están uniendo para ayudar a las personas, espera que todos lo hagan.

“Hay que ayudar a la gente que está en nuestro entorno, que depende de ti o que es tu familia, vecinos; empezar a ayudar desde ahí y ya en una siguiente etapa ayudar de una manera más masiva, cada quien dentro de sus posibilidades”.

Rivera piensa que es muy bueno que los mexicanos no pierdan el humor que los caracteriza.

“Es necesario, nosotros nos reímos para no llorar y es real, estamos viviendo una pesadilla y si no nos reímos, estaríamos todo el tiempo deprimidos de ver tantas noticias tan tristes que están ocurriendo alrededor del mundo; prendes la televisión, tu teléfono, ves las redes sociales y todo lo que hay es malo, es triste, no sabes lo que va pasar, estamos todos con incertidumbre.

“No tenemos una fecha exacta de cuándo va a terminar esto; ojalá en un mes pero no lo sabemos, entonces la única manera de sobrellevar esto es entreteniéndonos, a los que nos toca cantar, cantamos y tratamos de llevar un poco de alegría con la música, y los que lo saben hacer memes, que nos los pongan y nos hagan reír; como mexicanos es lo que nos queda”.

Fuente El Universal